(Атнашева) Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1898
Дочь: Нафиса Исмагиловна
Отец ребёнка: Атнашев Исмагил
Нижняя Ошма, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атнашев Якуб
Отец ребёнка: Атнашев Исмагил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Атнашев Исмагил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Атнашев Исмагил