(Атнашева) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Атнашева) Фатима

(Атнашева) Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

1898 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1898

Дочь: Нафиса Исмагиловна

Отец ребёнка: Атнашев Исмагил

Нижняя Ошма, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атнашев Якуб

Отец ребёнка: Атнашев Исмагил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атнашев Исмагил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атнашев Исмагил

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close