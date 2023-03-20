Атнашев Исмагил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атнашев Исмагил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

1898 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1898

Дочь: Нафиса Исмагиловна

Мать ребёнка: Фатима

Нижняя Ошма, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атнашев Якуб

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатима

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