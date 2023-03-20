Атнашев Исмагил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1898
Дочь: Нафиса Исмагиловна
Мать ребёнка: Фатима
Нижняя Ошма, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атнашев Якуб
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатима