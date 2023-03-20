Назипов Шагит (Мухамматшагид)
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.05.1894
Дата смерти25.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1894
Отец: Мухамматназиб
Мать: Фахризямал
Россия
Рождение ребёнка
22.05.1925
Мать ребёнка: Нафиса Исмагиловна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Назипов Юлдаш (Юра)
Мать ребёнка: Нафиса Исмагиловна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гилязетдинова Ильгизар (Ира)
Мать ребёнка: Нафиса Исмагиловна
Рождение ребёнка
25.05.1938
Дочь: Маннапова Ляля
Мать ребёнка: Нафиса Исмагиловна
Рождение ребёнка
23.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нафиса Исмагиловна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нафиса Исмагиловна
Смерть
25.01.1943