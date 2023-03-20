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Назипов Шагит (Мухамматшагид)

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Место рождения

Россия

Дата рождения

15.05.1894

Дата смерти

25.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
1932 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1894

Отец: Мухамматназиб

Мать: Фахризямал

Россия
Рождение ребёнка
22.05.1925

Сын: Назипов Мервез (Михаил)

Мать ребёнка: Нафиса Исмагиловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Назипов Юлдаш (Юра)

Мать ребёнка: Нафиса Исмагиловна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гилязетдинова Ильгизар (Ира)

Мать ребёнка: Нафиса Исмагиловна

Рождение ребёнка
25.05.1938

Дочь: Маннапова Ляля

Мать ребёнка: Нафиса Исмагиловна

Рождение ребёнка
23.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафиса Исмагиловна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафиса Исмагиловна

Смерть
25.01.1943
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