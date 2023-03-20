Назипов Юлдаш (Юра)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Назипов Шагит (Мухамматшагид)
Мать: Нафиса Исмагиловна
Рождение ребёнка
11.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шахрия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шахрия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1996