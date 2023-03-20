Назипов Юлдаш (Юра) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назипов Юлдаш (Юра)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Назипов Шагит (Мухамматшагид)

Мать: Нафиса Исмагиловна

Рождение ребёнка
11.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахрия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахрия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назипов Нафик (Шамиль)

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1996
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