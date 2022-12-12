Сумкина (Фотиева) Агафья Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумкина (Фотиева) Агафья Трифоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1883

Муж: Сумкин Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
20.12.1883

Сын: Сумкин Евфимий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
09.05.1886

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
03.09.1887

Сын: Сумкин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
18.02.1889

Дочь: Силина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.09.1891

Дочь: Наталия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
15.10.1892

Дочь: Фёкла Дмитриевна

Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
08.03.1894

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
15.04.1895

Сын: Сумкин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
09.04.1897

Сын: Сумкин (sumkin) Иван (Juho) Дмитриевич

Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
21.05.1898

Дочь: Сумкина Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гагарина Матрена

Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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