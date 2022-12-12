Сумкина (Фотиева) Агафья Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1883
Рождение ребёнка
20.12.1883
Сын: Сумкин Евфимий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
09.05.1886
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
03.09.1887
Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
18.02.1889
Дочь: Силина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович
Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.09.1891
Дочь: Наталия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
15.10.1892
Дочь: Фёкла Дмитриевна
Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
08.03.1894
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
15.04.1895
Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
09.04.1897
Сын: Сумкин (sumkin) Иван (Juho) Дмитриевич
Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
21.05.1898
Дочь: Сумкина Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гагарина Матрена
Отец ребёнка: Сумкин Дмитрий Филиппович
Смерть
Неизвестно