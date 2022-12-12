Силина (Сумкина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина (Сумкина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

18.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1889

Отец: Сумкин Дмитрий Филиппович

Мать: Сумкина Агафья Трифоновна

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
25.01.1912

Муж: Силин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
01.11.1912

Дочь: Логинова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Силин Иван Гаврилович

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силин Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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