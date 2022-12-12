Силина (Сумкина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1889
Бракосочетание
25.01.1912
Рождение ребёнка
01.11.1912
Дочь: Логинова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Силин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силин Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно