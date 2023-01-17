Логинова (Силина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Силина) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

01.11.1912

Дата смерти

30.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1912

Отец: Силин Иван Гаврилович

Мать: Силина Анна Дмитриевна

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.08.1935

Сын: Логинов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Логинов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Логинова Александра(?) Ивановна

Отец ребёнка: Логинов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Иван Яковлевич

Смерть
30.11.1968
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