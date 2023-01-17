Логинова (Силина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.11.1912
Дата смерти30.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1912
Отец: Силин Иван Гаврилович
Мать: Силина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.08.1935
Сын: Логинов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Логинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Логинова Александра(?) Ивановна
Отец ребёнка: Логинов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1968