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Силин Иван Гаврилович

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Место рождения

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

27.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1888

Отец: Силин Гавриил Афанасьевич

Мать: Елена Егорова

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
25.01.1912

Жена: Силина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.11.1912

Дочь: Логинова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Силина Анна Дмитриевна

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силина Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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