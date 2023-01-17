Силин Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения27.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1888
Отец: Силин Гавриил Афанасьевич
Мать: Елена Егорова
Бракосочетание
25.01.1912
Жена: Силина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.11.1912
Дочь: Логинова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Силина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силина Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно