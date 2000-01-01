(Сумкина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сумкина) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1886

Дата смерти

31.08.1886

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1886

Отец: Сумкин Дмитрий Филиппович

Мать: Сумкина Агафья Трифоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
31.08.1886
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