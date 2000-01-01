(Сумкина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1886
Дата смерти31.08.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
31.08.1886