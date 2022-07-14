Гагарина (Сумкина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Сумкина) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сумкин Дмитрий Филиппович

Мать: Сумкина (Фотиева) Агафья Трифоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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