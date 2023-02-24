Абрамов, отставной казак в 1854 Роман Абрамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1806
Отец: Абрам Иванов
Мать: Хавронья Афанасьева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Николай
Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Алексей Абрамов
Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гаврил Абрамов
Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Макар Абрамов
Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Романовна
Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
1851
Сын: Лукьян Абрамов
Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева
Рождение ребёнка
25.07.1854
Дочь: Наталья Романовна
Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева
станица Щучинская
Смерть
Неизвестно