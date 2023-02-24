Абрамов, отставной казак в 1854 Роман Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов, отставной казак в 1854 Роман Абрамов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1806

Отец: Абрам Иванов

Мать: Хавронья Афанасьева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Николай

Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Алексей Абрамов

Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Гаврил Абрамов

Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Макар Абрамов

Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Романовна

Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
1851

Сын: Лукьян Абрамов

Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева

Рождение ребёнка
25.07.1854

Дочь: Наталья Романовна

Мать ребёнка: Абрамова Авдотья Андреева

станица Щучинская
Смерть
Неизвестно
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