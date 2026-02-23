Абрамова Авдотья Перес. В 1851 Г Щучинск Андреева
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)
Дочь: Прасковья Романовна
Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)
Сын: Абрамов Алексей Перес. В 1851 Г Щучинск Романов
Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)
Сын: Абрамов Гаврила Перес. В 1851 Г Щучинск Романов
Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)
Сын: Абрамов Макар Перес. В 1851 Г Щучинск Романов
Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)
Дочь: (Абрамова) Агафья Перес. В 1851 Г Щучинск Романовна
Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)
Дочь: Агреппина Романовна
Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)
Сын: Тимофей Романович
Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)
Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)
Дочь: Абрамова Елизавета Абрамовна
Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)
Дочь: (Абрамова) Наталья Романовна
Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)