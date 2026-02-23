Абрамова Авдотья Перес. В 1851 Г Щучинск Андреева 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Абрамова Авдотья Перес. В 1851 Г Щучинск Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Дети
Абрамов Николай Романов06.05.1827 г.р.
Прасковья Романовна29.07.1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1827

Сын: Абрамов Николай Романов

Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.07.1829

Дочь: Прасковья Романовна

Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)

Рождение ребёнка
1834

Сын: Абрамов Алексей Перес. В 1851 Г Щучинск Романов

Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Рождение ребёнка
1839

Сын: Абрамов Гаврила Перес. В 1851 Г Щучинск Романов

Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Абрамов Макар Перес. В 1851 Г Щучинск Романов

Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Абрамова) Агафья Перес. В 1851 Г Щучинск Романовна

Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.07.1843

Дочь: Агреппина Романовна

Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)

Рождение ребёнка
20.01.1846

Сын: Тимофей Романович

Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Рождение ребёнка
1850

Сын: Абрамов Лукьян Романов

Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.09.1851 ст.

Дочь: Абрамова Елизавета Абрамовна

Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)

Рождение ребёнка
25.07.1854

Дочь: (Абрамова) Наталья Романовна

Отец ребёнка: Абрамов Наумов Роман Перес. В 1851 Г Щучинск Абрамов / (Роман Дмитриев)

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
Неизвестно

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