Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Абрамов, Отставной Казак В 1854 Роман Абрамов

Мать: Абрамова Авдотья Андреева

Смерть
1835
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