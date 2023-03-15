Чижова (Юнина) Татьяна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1917
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Юнин Владимир
Мать: Юнина Мария
Россия
Рождение ребёнка
12.04.1949
Дочь: Балакирева Тамара
Отец ребёнка: Чижов Михаил
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чижов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Элеонора
Отец ребёнка: Чижов Михаил
Смерть
2011