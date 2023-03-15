Чижова (Юнина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Юнина) Татьяна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1917

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Юнин Владимир

Мать: Юнина Мария

Россия
Рождение ребёнка
12.04.1949

Дочь: Балакирева Тамара

Отец ребёнка: Чижов Михаил

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чижов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элеонора

Отец ребёнка: Чижов Михаил

Смерть
2011
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