Чижов Михаил
Место рожденияРоссия
Дата рождения1910
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1949
Дочь: Балакирева Тамара
Мать ребёнка: Чижова Татьяна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хромушкина Элеонора
Мать ребёнка: Чижова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чижова Татьяна
Смерть
1982