Чижов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижов Михаил

Чижов Михаил

Место рождения

Россия

Дата рождения

1910

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
12.04.1949

Дочь: Балакирева Тамара

Мать ребёнка: Чижова Татьяна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромушкина Элеонора

Мать ребёнка: Чижова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чижова Татьяна

Смерть
1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close