Балакирева (Чижова) Тамара
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.04.1949
Дата смерти28.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1949
Отец: Чижов Михаил
Мать: Чижова Татьяна
Россия
Рождение ребёнка
19.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балакирев Виктор
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балакирев Виктор
Смерть
28.01.2015