Балакирева (Чижова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакирева (Чижова) Тамара

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.04.1949

Дата смерти

28.01.2015

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
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Место
Комментарий
Рождение
12.04.1949

Отец: Чижов Михаил

Мать: Чижова Татьяна

Россия
Рождение ребёнка
19.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балакирев Виктор

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балакирев Виктор

Смерть
28.01.2015
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