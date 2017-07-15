Балакирев Виктор
Место рождения
Дата рождения05.01.1949
Дата смерти15.07.2017
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1949
Отец: Балакирев Григорий
Мать: Юрищева Александра
Рождение ребёнка
19.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балакирева Тамара
Рождение ребёнка
22.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балакирева Тамара
Работа или профессия
Неизвестно
КБП
Конструктор | Патенты http://www.findpatent.ru/byauthors/285329/
Смерть
15.07.2017
Причина смерти: Болезнь