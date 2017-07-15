Балакирев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакирев Виктор

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

05.01.1949

Дата смерти

15.07.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1949

Отец: Балакирев Григорий

Мать: Юрищева Александра

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балакирева Тамара

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балакирева Тамара

Работа или профессия
Неизвестно
КБП
Конструктор | Патенты http://www.findpatent.ru/byauthors/285329/
Смерть
15.07.2017
Тула, город Тула, Тульская область
Причина смерти: Болезнь
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