Юнин Владимир
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Чижова Татьяна
Мать ребёнка: Юнина Мария
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юнин Володя
Мать ребёнка: Юнина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Юнина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Юнина Мария
Смерть
Неизвестно