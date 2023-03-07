Юнин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнин Владимир

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Чижова Татьяна

Мать ребёнка: Юнина Мария

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнин Володя

Мать ребёнка: Юнина Мария

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Юнина Мария

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Юнина Мария

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
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