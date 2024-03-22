Юнина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнина Мария

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Чижова Татьяна

Отец ребёнка: Юнин Владимир

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнин Володя

Отец ребёнка: Юнин Владимир

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Юнин Владимир

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Юнин Владимир

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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