Юнина Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Чижова Татьяна
Отец ребёнка: Юнин Владимир
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юнин Володя
Отец ребёнка: Юнин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Юнин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Юнин Владимир
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость