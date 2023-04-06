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Путятин Леонтий Михайлович

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Место рождения

Приморск

Дата рождения

18.06.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1835

Отец: Путятин Михаил Федорович

Мать: Путятина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
09.01.1855

Жена: Путятина Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
28.01.1858

Сын: Путятин Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Путятина Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Путятина Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мазанко Фекла Леонтьевна

Мать ребёнка: Путятина Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Путятин Гавриил Леонтьевич

Мать ребёнка: Путятина Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
15.06.1875

Сын: Путятин Тихон Леонтьевич

Мать ребёнка: Путятина Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
06.03.1879

Сын: Путятин Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Путятина Агриппина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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