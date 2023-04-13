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Путятина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1830

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Путятин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
09.03.1833

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Путятин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
18.06.1835

Сын: Путятин Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Путятин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
18.06.1835

Дочь: Аграфена Михайловна

Отец ребёнка: Путятин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Путятин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
07.02.1838

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Путятин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
20.03.1841

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Путятин Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путятин Михаил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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