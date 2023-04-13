Путятина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1830
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Путятин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
09.03.1833
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Путятин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
18.06.1835
Сын: Путятин Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Путятин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
18.06.1835
Дочь: Аграфена Михайловна
Отец ребёнка: Путятин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Путятин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
07.02.1838
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Путятин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
20.03.1841
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Путятин Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно