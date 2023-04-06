Путятина (Волобоева) Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятина (Волобоева) Агриппина Михайловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Волобоев Михаил Петрович

Мать: Волобоева Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
09.01.1855

Муж: Путятин Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
28.01.1858

Сын: Путятин Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Путятин Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Путятин Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мазанко Фекла Леонтьевна

Отец ребёнка: Путятин Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Путятин Гавриил Леонтьевич

Отец ребёнка: Путятин Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
15.06.1875

Сын: Путятин Тихон Леонтьевич

Отец ребёнка: Путятин Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
06.03.1879

Сын: Путятин Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Путятин Леонтий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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