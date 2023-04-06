Путятина (Волобоева) Агриппина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
09.01.1855
Рождение ребёнка
28.01.1858
Сын: Путятин Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Путятин Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Путятин Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мазанко Фекла Леонтьевна
Отец ребёнка: Путятин Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Путятин Гавриил Леонтьевич
Отец ребёнка: Путятин Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
15.06.1875
Отец ребёнка: Путятин Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1879
Сын: Путятин Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Путятин Леонтий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно