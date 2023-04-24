Мазанко (Путятина) Фекла Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
13.01.1885
Рождение ребёнка
28.01.1886
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Мазанко Григорий Константинович
Рождение ребёнка
12.02.1893
Сын: Мазанко Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Мазанко Григорий Константинович
Рождение ребёнка
15.04.1896
Сын: Мазанко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Мазанко Григорий Константинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно