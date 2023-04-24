Мазанко (Путятина) Фекла Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазанко (Путятина) Фекла Леонтьевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Путятин Леонтий Михайлович

Мать: Путятина Агриппина Михайловна

Бракосочетание
13.01.1885

Муж: Мазанко Григорий Константинович

Рождение ребёнка
28.01.1886

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Мазанко Григорий Константинович

Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Мазанко Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Мазанко Григорий Константинович

Рождение ребёнка
15.04.1896

Сын: Мазанко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Мазанко Григорий Константинович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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