Мягкова (Федорова) Варвара Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкова (Федорова) Варвара Евсеевна

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Место рождения

Чебакса, Кощаковская волость, Казанский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Евсей

Мать: не указана

Чебакса, Кощаковская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович

Чебакса, Кощаковская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович

Чебакса, Кощаковская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Егор Андреевич

Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мягкова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мягкова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мягкова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович

Чебакса, Кощаковская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мягков Андрей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович

Смерть
Неизвестно
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