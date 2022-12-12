Мягкова (Федорова) Варвара Евсеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Евсей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мягкова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мягкова Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мягкова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мягков Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мягков Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Мягков Андрей Максимович
Смерть
Неизвестно