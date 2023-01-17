Мягков Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мягков Андрей Максимович
Мать: Мягкова Варвара Евсеевна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Мягкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мягкова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Мягкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мягков Неизвестно Егорович
Мать ребёнка: Мягкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мягкова Анна
Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Умер от рака