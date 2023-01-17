Мягков Егор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягков Егор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мягков Андрей Максимович

Мать: Мягкова Варвара Евсеевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Мягков Герман Егорович

Мать ребёнка: Мягкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мягкова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Мягкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Неизвестно Егорович

Мать ребёнка: Мягкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягкова Анна

Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Умер от рака
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