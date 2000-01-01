деревня Чебакса, Казанский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Чебакса

Казанский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об оказании помощи Павлову А. И., жителю деревни Чебакса Кощаковской волости Казанского уезда. 1918 г. // Гос. архив Республики Татарстан. Фонд 3. Опись 4. Дело 816.
Об оказании помощи Белоусову Л. П., жителю деревни Чебакса Кощаковской волости Казанского уезда. 1919 г. // Гос. архив Республики Татарстан. Фонд 3. Опись 4. Дело 1218.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
26Чебакса, д. удел.при р. Киндерке.124135481506

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Кощаковская волость
153. Чебакса (Покровское), село бывшее удельное, при речках Чебаксинке и Киндерке, дворов 174, жителей 1044, церковь православная, часовня, школа, 2 лавки, 64 кузн.

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ЧебаксаЧебаксаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

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