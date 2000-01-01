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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Об оказании помощи Павлову А. И., жителю деревни Чебакса Кощаковской волости Казанского уезда. 1918 г. // Гос. архив Республики Татарстан. Фонд 3. Опись 4. Дело 816.
Об оказании помощи Белоусову Л. П., жителю деревни Чебакса Кощаковской волости Казанского уезда. 1919 г. // Гос. архив Республики Татарстан. Фонд 3. Опись 4. Дело 1218.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
26Чебакса, д. удел.при р. Киндерке.124135481506
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
153. Чебакса (Покровское), село бывшее удельное, при речках Чебаксинке и Киндерке, дворов 174, жителей 1044, церковь православная, часовня, школа, 2 лавки, 64 кузн.
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ЧебаксаЧебаксаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.