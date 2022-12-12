Мягкова Анна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мягков Андрей Максимович
Мать: Мягкова Варвара Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшенин Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Горшенин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мягков Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно