Мягкова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкова Анна Андреевна

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Место рождения

Чебакса, Кощаковская волость, Казанский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мягков Андрей Максимович

Мать: Мягкова Варвара Евсеевна

Чебакса, Кощаковская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшенин Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Горшенин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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