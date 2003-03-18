Морозова (Богданова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Богданова) Клавдия

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Место рождения

Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области

Дата рождения

16.04.1930

Дата смерти

18.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1930

Отец: Богданов Петр

Мать: Богданов Ольга

Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Бракосочетание
13.02.1960

Муж: Морозов Василий

Рождение ребёнка
01.12.1960

Дочь: Журавлева Людмила

Отец ребёнка: Морозов Василий

г. Москва
Рождение ребёнка
08.06.1964

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Морозов Василий

Смерть
18.03.2003
Москва, ул. Дорожная, д.36
Похороны
Неизвестно
Щербинское кладбище
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