Морозова (Богданова) Клавдия
Место рожденияОбирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Дата рождения16.04.1930
Дата смерти18.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1930
Отец: Богданов Петр
Мать: Богданов Ольга
Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Бракосочетание
13.02.1960
Муж: Морозов Василий
Рождение ребёнка
01.12.1960
Дочь: Журавлева Людмила
Отец ребёнка: Морозов Василий
г. Москва
Рождение ребёнка
08.06.1964
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Морозов Василий
Смерть
18.03.2003
Москва, ул. Дорожная, д.36
Похороны
Неизвестно
Щербинское кладбище