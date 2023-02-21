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Богданов Петр

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Место рождения

Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области

Дата рождения

1912

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Богданов Егор

Мать: не указана

Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Рождение ребёнка
16.04.1930

Дочь: Морозова Клавдия

Мать ребёнка: Богданов Ольга

Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ситников Надежда

Мать ребёнка: Богданов Ольга

Развод
16.03.1984

Жена: Яковлева Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Виктор

Мать ребёнка: Богданов Ольга

Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Алексей

Мать ребёнка: Богданов Ольга

Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Гавриловна

Смерть
1992
Москва, ул. Россошанская
Причина смерти: Атеросклероз сосудов мозга
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище
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