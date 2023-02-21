Богданов Петр
Место рожденияОбирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Дата рождения1912
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Богданов Егор
Мать: не указана
Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Рождение ребёнка
16.04.1930
Дочь: Морозова Клавдия
Мать ребёнка: Богданов Ольга
Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ситников Надежда
Мать ребёнка: Богданов Ольга
Развод
16.03.1984
Жена: Яковлева Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Виктор
Мать ребёнка: Богданов Ольга
Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Алексей
Мать ребёнка: Богданов Ольга
Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Гавриловна
Смерть
1992
Москва, ул. Россошанская
Причина смерти: Атеросклероз сосудов мозга
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище