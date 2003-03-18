Богданов (Евграфова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Евграфов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1930
Дочь: Морозова Клавдия
Отец ребёнка: Богданов Петр
Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ситников Надежда
Отец ребёнка: Богданов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Алексей
Отец ребёнка: Богданов Петр
Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Виктор
Отец ребёнка: Богданов Петр
Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Смерть
1978
Северо-Казахстанская область