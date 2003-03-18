Богданов (Евграфова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов (Евграфова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Евграфов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1930

Дочь: Морозова Клавдия

Отец ребёнка: Богданов Петр

Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ситников Надежда

Отец ребёнка: Богданов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Алексей

Отец ребёнка: Богданов Петр

Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Виктор

Отец ребёнка: Богданов Петр

Обирог, деревня Спас-Деменского района Калужской области
Смерть
1978
Северо-Казахстанская область
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