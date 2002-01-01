Ситников (Богданова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников (Богданова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Богданов Петр

Мать: Богданов Ольга

Смерть
2002
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