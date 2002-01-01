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Ситников (Богданова) Надежда
Ситников (Богданова) Надежда
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Дата смерти
2002
Пол
Женский
Отец
Богданов Петр
1912 г.р.
Мать
Богданов (Евграфова) Ольга
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Богданов Петр
Мать:
Богданов Ольга
Смерть
2002
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