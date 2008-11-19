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Морозов Василий

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Место рождения

п.Ленино, Ленинский район, Московская область

Дата рождения

17.02.1931

Дата смерти

19.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1931

Отец: Морозов Василий

Мать: Морозов Анна

п.Ленино, Ленинский район, Московская область
Бракосочетание
13.02.1960

Жена: Морозова Клавдия

Рождение ребёнка
01.12.1960

Дочь: Журавлева Людмила

Мать ребёнка: Морозова Клавдия

г. Москва
Рождение ребёнка
08.06.1964

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Морозова Клавдия

Смерть
19.11.2008
Россошанская ул., д.2, корп.5
Похороны
Неизвестно
Щербинское кладбище
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