Морозов Василий
Место рожденияп.Ленино, Ленинский район, Московская область
Дата рождения17.02.1931
Дата смерти19.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1931
Отец: Морозов Василий
Мать: Морозов Анна
п.Ленино, Ленинский район, Московская область
Бракосочетание
13.02.1960
Жена: Морозова Клавдия
Рождение ребёнка
01.12.1960
Дочь: Журавлева Людмила
Мать ребёнка: Морозова Клавдия
г. Москва
Рождение ребёнка
08.06.1964
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Морозова Клавдия
Смерть
19.11.2008
Россошанская ул., д.2, корп.5
Похороны
Неизвестно
Щербинское кладбище