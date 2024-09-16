Панжинский Емельян Михайлович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Панжинская Феодосия Емельяновна
Мать ребёнка: Панжинская Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Панжинская Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Панжинская Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Панжинский Максим Емельянович
Мать ребёнка: Панжинская Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Панжинский Семён Емельянович
Мать ребёнка: Панжинская Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно