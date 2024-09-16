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Панжинский Емельян Михайлович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Панжинский Михаил Никифорович

Мать: Панжинская Параскева Елисеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1874

Жена: Панжинская Ксения Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Панжинская Феодосия Емельяновна

Мать ребёнка: Панжинская Ксения Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Панжинская Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Панжинская Ксения Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Панжинский Максим Емельянович

Мать ребёнка: Панжинская Ксения Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Панжинский Семён Емельянович

Мать ребёнка: Панжинская Ксения Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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