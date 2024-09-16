Панжинская Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Панжинская Феодосия Емельяновна
Отец ребёнка: Панжинский Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Панжинская Наталья Емельяновна
Отец ребёнка: Панжинский Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Панжинский Максим Емельянович
Отец ребёнка: Панжинский Емельян Михайлович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Панжинский Семён Емельянович
Отец ребёнка: Панжинский Емельян Михайлович
Смерть
Неизвестно