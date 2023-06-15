Панжинский Михаил Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанжинский Михаил Никифорович

Панжинский Михаил Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панжинский Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1847 ст.

Дочь: Панжинская Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Панжинская Евдокия Захаровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панжинская Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панжинская Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Панжинская Евдокия Захаровна

Смерть
Неизвестно