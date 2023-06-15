Панжинский Михаил Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панжинский Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1847 ст.
Дочь: Панжинская Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Панжинская Евдокия Захаровна
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панжинская Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Панжинская Евдокия Захаровна
Смерть
Неизвестно