Панжинская Параскева Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1849 ст.
Михаил Никифоров Панжинский 22 г. 2-м браком Параскева Елисеевна Канакина 20 лет 1-й брак
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Панжинская Александра Михайловна
Отец ребёнка: Панжинский Михаил Никифорович
Смерть
Неизвестно