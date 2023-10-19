Панжинская Параскева Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панжинская Параскева Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1849 ст.

Муж: Панжинский Михаил Никифорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Михаил Никифоров Панжинский 22 г. 2-м браком Параскева Елисеевна Канакина 20 лет 1-й брак
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Панжинская Александра Михайловна

Отец ребёнка: Панжинский Михаил Никифорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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