Евсигней Акимов
Место рожденияд.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Аким Григорьев
Мать: Фёкла Андреева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно