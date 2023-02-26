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Евсигней Акимов

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Место рождения

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Аким Григорьев

Мать: Фёкла Андреева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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