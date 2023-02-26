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Аким Григорьев

Место рождения

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Дария Павлова

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1876

Жена: Фёкла Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Евсигней Акимов

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Александр Акимов

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ольга Акимова

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евдокия Акимова

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Акимова

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
1894

Сын: Стефан Акимов

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Тимофей Акимов

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Евфросиния Акимова

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Смерть
Неизвестно
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