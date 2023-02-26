Аким Григорьев
Место рожденияд.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1858
Отец: Григорий Григорьев
Мать: Дария Павлова
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1876
Жена: Фёкла Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Евсигней Акимов
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Александр Акимов
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ольга Акимова
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евдокия Акимова
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Акимова
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
1894
Сын: Стефан Акимов
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Тимофей Акимов
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Евфросиния Акимова
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Смерть
Неизвестно