Фёкла Андреева
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Терехов Андрей Афанасьев
Мать: Терехова Ксения Фёдорова
Бракосочетание
02.02.1876
Муж: Аким Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Евсигней Акимов
Отец ребёнка: Аким Григорьев
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Александр Акимов
Отец ребёнка: Аким Григорьев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ольга Акимова
Отец ребёнка: Аким Григорьев
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евдокия Акимова
Отец ребёнка: Аким Григорьев
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Акимова
Отец ребёнка: Аким Григорьев
Рождение ребёнка
1894
Сын: Стефан Акимов
Отец ребёнка: Аким Григорьев
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Тимофей Акимов
Отец ребёнка: Аким Григорьев
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Евфросиния Акимова
Отец ребёнка: Аким Григорьев
Смерть
Неизвестно