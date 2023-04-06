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Фёкла Андреева

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Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Терехов Андрей Афанасьев

Мать: Терехова Ксения Фёдорова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1876

Муж: Аким Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Евсигней Акимов

Отец ребёнка: Аким Григорьев

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Александр Акимов

Отец ребёнка: Аким Григорьев

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ольга Акимова

Отец ребёнка: Аким Григорьев

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евдокия Акимова

Отец ребёнка: Аким Григорьев

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Акимова

Отец ребёнка: Аким Григорьев

Рождение ребёнка
1894

Сын: Стефан Акимов

Отец ребёнка: Аким Григорьев

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Тимофей Акимов

Отец ребёнка: Аким Григорьев

Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Евфросиния Акимова

Отец ребёнка: Аким Григорьев

Смерть
Неизвестно
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