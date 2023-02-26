Пелагея Сергеева
Место рожденияд.Марышки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марышки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсигней Акимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно