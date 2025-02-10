Ржевский Алексей Константинович
мужской, родился 01.05.1819, Орловская Губерния, Российская Империя
умер 26.12.1891, Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
МатьРжевская (Репьева) Татьяна Алексеевна20.07.1793 г.р.
ОтецРжевский Константин Владимирович15.01.1783 г.р.
Супруги
Дети
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Дочь: Ржевская Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Ржевская (Бояркина) Мария Афанасьевна
Сын: Ржевский Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Ржевская (Бояркина) Мария Афанасьевна
Сын: Ржевский Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна
Сын: Ржевский Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна
Дочь: Ржевская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна
Сын: Ржевский Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна
Сын: Ржевский Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна
Дочь: Попова (Ржевская) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна
Сын: Ржевский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна
Сын: Ржевский Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна