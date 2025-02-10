Ржевский Алексей Константинович 01.05.1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевский Алексей Константинович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.05.1819, Орловская Губерния, Российская Империя

умер 26.12.1891, Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Мать
Ржевская (Репьева) Татьяна Алексеевна20.07.1793 г.р.
Отец
Ржевский Константин Владимирович15.01.1783 г.р.
Супруги
Ржевская (Бояркина) Мария Афанасьевна1833 г.р.
Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна1845 г.р.
Дети
Ржевская Любовь Алексеевна08.04.1850 г.р.
Ржевский Константин Алексеевич06.12.1851 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1819

Отец: Ржевский Константин Владимирович

Мать: Ржевская (Репьева) Татьяна Алексеевна

Орловская Губерния, Российская Империя

Бракосочетание
1849

Жена: Ржевская (Бояркина) Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
08.04.1850

Дочь: Ржевская Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Ржевская (Бояркина) Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
06.12.1851

Сын: Ржевский Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Ржевская (Бояркина) Мария Афанасьевна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
02.08.1863

Сын: Ржевский Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
10.03.1865

Сын: Ржевский Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
23.09.1867

Дочь: Ржевская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
06.06.1869

Сын: Ржевский Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
05.12.1870

Сын: Ржевский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
01.06.1876

Дочь: Попова (Ржевская) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
10.11.1877

Сын: Ржевский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
25.07.1879

Сын: Ржевский Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Смерть
26.12.1891
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Бракосочетание
1900

Жена: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.