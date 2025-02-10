Ржевский Владимир Алексеевич
мужской, родился 10.03.1865, Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
умер После 1917
МатьРжевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна1845 г.р.
ОтецРжевский Алексей Константинович01.05.1819 г.р.
Супруги
Ржевская (Петровская) Евгения Александровна08.10.1863 г.р.
Ржевская Любовь ФёдоровнаОколо 1858 г.р.
Дети
Ржевский Александр Владимирович08.05.1898 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1865
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1896
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.05.1898
Сын: Ржевский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ржевская (Петровская) Евгения Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1917