Ржевский Владимир Алексеевич 10.03.1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ржевский Владимир Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.03.1865, Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

умер После 1917

Мать
Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна1845 г.р.
Отец
Ржевский Алексей Константинович01.05.1819 г.р.
Супруги
Ржевская (Петровская) Евгения Александровна08.10.1863 г.р.
Ржевская Любовь ФёдоровнаОколо 1858 г.р.
Дети
Ржевский Александр Владимирович08.05.1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1865

Отец: Ржевский Алексей Константинович

Мать: Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржевская Любовь Фёдоровна

Бракосочетание
1896

Жена: Ржевская (Петровская) Евгения Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
08.05.1898

Сын: Ржевский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ржевская (Петровская) Евгения Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
После 1917

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