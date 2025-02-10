Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна
женский, родилась 1845, Швейцарская Конфедерация
умерла После 1900, Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Ржевский Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович
Сын: Ржевский Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович
Дочь: Ржевская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович
Сын: Ржевский Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович
Сын: Ржевский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович
Дочь: Попова (Ржевская) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович
Сын: Ржевский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович
Сын: Ржевский Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович