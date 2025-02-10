Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевская (Рекордон) Полина (Паулина) Устиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1845, Швейцарская Конфедерация

умерла После 1900, Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Супруги
Ржевский Алексей Константинович01.05.1819 г.р.
Дети
Ржевский Фёдор Алексеевич02.08.1863 г.р.
Ржевский Владимир Алексеевич10.03.1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Швейцарская Конфедерация

Рождение ребёнка
02.08.1863

Сын: Ржевский Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
10.03.1865

Сын: Ржевский Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
23.09.1867

Дочь: Ржевская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
06.06.1869

Сын: Ржевский Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
05.12.1870

Сын: Ржевский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
01.06.1876

Дочь: Попова (Ржевская) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
10.11.1877

Сын: Ржевский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Рождение ребёнка
25.07.1879

Сын: Ржевский Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Бракосочетание
1900

Муж: Ржевский Алексей Константинович

Смерть
После 1900
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

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