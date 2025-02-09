Ржевская (Бояркина) Мария Афанасьевна 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевская (Бояркина) Мария Афанасьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1833

умерла 01.04.1852, Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Супруги
Ржевский Алексей Константинович01.05.1819 г.р.
Дети
Ржевская Любовь Алексеевна08.04.1850 г.р.
Ржевский Константин Алексеевич06.12.1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1849

Муж: Ржевский Алексей Константинович

Рождение ребёнка
08.04.1850

Дочь: Ржевская Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович

Рождение ребёнка
06.12.1851

Сын: Ржевский Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Смерть
01.04.1852
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

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