Ржевская (Бояркина) Мария Афанасьевна
женский, родилась 1833
умерла 01.04.1852, Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Супруги
Ржевский Алексей Константинович01.05.1819 г.р.
Дети
Ржевская Любовь Алексеевна08.04.1850 г.р.
Ржевский Константин Алексеевич06.12.1851 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
08.04.1850
Дочь: Ржевская Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович
Рождение ребёнка
06.12.1851
Сын: Ржевский Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Ржевский Алексей Константинович
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
01.04.1852
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область