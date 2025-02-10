Ржевская (Репьева) Татьяна Алексеевна 20.07.1793 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевская (Репьева) Татьяна Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 20.07.1793

умерла 24.11.1864, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Ржевский Константин Владимирович15.01.1783 г.р.
Дети
Ржевский Владимир Константинович28.10.1811 г.р.
Ржевская Анна Константиновна30.11.1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1810

Муж: Ржевский Константин Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.10.1811

Сын: Ржевский Владимир Константинович

Отец ребёнка: Ржевский Константин Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
30.11.1816

Дочь: Ржевская Анна Константиновна

Отец ребёнка: Ржевский Константин Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.03.1818

Сын: Ржевский Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Ржевский Константин Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.05.1819

Сын: Ржевский Алексей Константинович

Отец ребёнка: Ржевский Константин Владимирович

Орловская Губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
12.06.1825

Дочь: Вельяшева (Ржевская) Софья Константиновна

Отец ребёнка: Ржевский Константин Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
24.11.1864
Москва, город федерального значения Москва

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