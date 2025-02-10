Ржевская (Репьева) Татьяна Алексеевна
женский, родилась 20.07.1793
умерла 24.11.1864, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Ржевский Константин Владимирович15.01.1783 г.р.
Дети
Ржевский Владимир Константинович28.10.1811 г.р.
Ржевская Анна Константиновна30.11.1816 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1810
Рождение ребёнка
28.10.1811
Сын: Ржевский Владимир Константинович
Отец ребёнка: Ржевский Константин Владимирович
Рождение ребёнка
30.11.1816
Дочь: Ржевская Анна Константиновна
Отец ребёнка: Ржевский Константин Владимирович
Рождение ребёнка
01.03.1818
Сын: Ржевский Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Ржевский Константин Владимирович
Рождение ребёнка
01.05.1819
Сын: Ржевский Алексей Константинович
Отец ребёнка: Ржевский Константин Владимирович
Орловская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.06.1825
Дочь: Вельяшева (Ржевская) Софья Константиновна
Отец ребёнка: Ржевский Константин Владимирович
Смерть
24.11.1864