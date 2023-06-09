Ермаченко (Ющенкова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаченко (Ющенкова) Пелагея Михайловна

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

22.09.1884 ст.

Дата смерти

18.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1884 ст.

Отец: Ющенков Михаил Тимофеевич

Мать: Ющенкова Александра Никифоровна

Бракосочетание
08.01.1906 ст.

Муж: Ермаченко Терентий Андреевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1906 ст.

Дочь: Ермаченко Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Ермаченко Терентий Андреевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.

Сын: Ермаченко Григорий Терентьевич

Отец ребёнка: Ермаченко Терентий Андреевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1911 ст.

Сын: Ермаченко Антип Терентьевич

Отец ребёнка: Ермаченко Терентий Андреевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1913 ст.

Дочь: Козырева (Ермаченко) Устинья Терентьевна

Отец ребёнка: Ермаченко Терентий Андреевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
18.01.1955
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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