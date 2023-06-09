Ермаченко (Ющенкова) Пелагея Михайловна
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения22.09.1884 ст.
Дата смерти18.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1884 ст.
Бракосочетание
08.01.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1906 ст.
Дочь: Ермаченко Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Ермаченко Терентий Андреевич
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.
Сын: Ермаченко Григорий Терентьевич
Отец ребёнка: Ермаченко Терентий Андреевич
Рождение ребёнка
09.08.1911 ст.
Сын: Ермаченко Антип Терентьевич
Отец ребёнка: Ермаченко Терентий Андреевич
Рождение ребёнка
06.10.1913 ст.
Дочь: Козырева (Ермаченко) Устинья Терентьевна
Отец ребёнка: Ермаченко Терентий Андреевич
Смерть
18.01.1955