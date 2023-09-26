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Ющенков Михаил Тимофеевич

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

12.02.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1875 ст.

Жена: Ющенкова Александра Никифоровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1877 ст.

Дочь: Ющенкова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Ющенкова Александра Никифоровна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1884 ст.

Дочь: Ермаченко Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Ющенкова Александра Никифоровна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1886 ст.

Дочь: Ющенкова Степанида Михайловна

Мать ребёнка: Ющенкова Александра Никифоровна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1890 ст.

Дочь: Ющенкова Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Ющенкова Александра Никифоровна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
12.02.1895 ст.
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
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