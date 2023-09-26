Ющенков Михаил Тимофеевич
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти12.02.1895 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1875 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1877 ст.
Дочь: Ющенкова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Ющенкова Александра Никифоровна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1884 ст.
Дочь: Ермаченко Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Ющенкова Александра Никифоровна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1886 ст.
Дочь: Ющенкова Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Ющенкова Александра Никифоровна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1890 ст.
Дочь: Ющенкова Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Ющенкова Александра Никифоровна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
12.02.1895 ст.
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд