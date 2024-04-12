Ющенкова Александра Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
26.01.1875 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1877 ст.
Дочь: Ющенкова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Ющенков Михаил Тимофеевич
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1884 ст.
Дочь: Ермаченко Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Ющенков Михаил Тимофеевич
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1886 ст.
Дочь: Ющенкова Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Ющенков Михаил Тимофеевич
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1890 ст.
Дочь: Ющенкова Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Ющенков Михаил Тимофеевич
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно