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Ермаченко Терентий Андреевич

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.06.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1880 ст.

Отец: Ермаченко Андрей Кондратьевич

Мать: Ермаченко (Куксова) Пелагея Павловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
08.01.1906 ст.

Жена: Ермаченко (Ющенкова) Пелагея Михайловна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1906 ст.

Дочь: Ермаченко Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Ермаченко (Ющенкова) Пелагея Михайловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.

Сын: Ермаченко Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: Ермаченко (Ющенкова) Пелагея Михайловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1911 ст.

Сын: Ермаченко Антип Терентьевич

Мать ребёнка: Ермаченко (Ющенкова) Пелагея Михайловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1913 ст.

Дочь: Козырева (Ермаченко) Устинья Терентьевна

Мать ребёнка: Ермаченко (Ющенкова) Пелагея Михайловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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