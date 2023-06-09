Ермаченко Терентий Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.06.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1880 ст.
Бракосочетание
08.01.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1906 ст.
Дочь: Ермаченко Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Ермаченко (Ющенкова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.
Сын: Ермаченко Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: Ермаченко (Ющенкова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
09.08.1911 ст.
Сын: Ермаченко Антип Терентьевич
Мать ребёнка: Ермаченко (Ющенкова) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
06.10.1913 ст.
Дочь: Козырева (Ермаченко) Устинья Терентьевна
Мать ребёнка: Ермаченко (Ющенкова) Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно