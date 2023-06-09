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Ермаченко Андрей Кондратьевич

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Около 1886

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1876 ст.

Жена: Ермаченко (Куксова) Пелагея Павловна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1876 ст.

Сын: Ермаченко Спиридон Андреевич

Мать ребёнка: Ермаченко (Куксова) Пелагея Павловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.06.1880 ст.

Сын: Ермаченко Терентий Андреевич

Мать ребёнка: Ермаченко (Куксова) Пелагея Павловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Около 1886
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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