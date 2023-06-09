Ермаченко Андрей Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиОколо 1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1876 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1876 ст.
Сын: Ермаченко Спиридон Андреевич
Мать ребёнка: Ермаченко (Куксова) Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
18.06.1880 ст.
Сын: Ермаченко Терентий Андреевич
Мать ребёнка: Ермаченко (Куксова) Пелагея Павловна
Смерть
Около 1886